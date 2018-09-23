Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин

В этом сезоне он забил пока один гол.

Нападающий "Сток Сити" Сейдо Берахино стал многодетным отцом в течение полутора месяцев, сообщает Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Три разных женщины родили от Берахино в период с 30 мая по 17 июля. Первым на свет появился мальчик от бывшей невесты игрока Стефани Кристофору, которого указала его в качества отца.

В итоге с Кристофору отношения у Берахино не сложились. Он закрутил роман с некой Челси, которая 15 июля родила от него девочку.

Матерью третьего ребенка стала подруга детства Берахино. 28-летняя девушка утверждает, что отец ее ребенка - Берахино, и ведет переговоры с юристами игрока.

25-летний Берахино в этом сезоне забил один гол в шести матчах чемпионшипа за "Сток". До этого он отыграл пять сезонов в английской премьер-лиге. До "Стока" в карьере Берахино были "Вест Бромвич", "Питерборо", "Брендфорд" и "Нортхемптон".

25-летний Берахино родился в Бурунди. но из-за гражданской войны он еще в детстве со своей семье переехал в Великобританию. Футболист прошел все юношеские и молодежные сборные Англии, но в главную команду попасть не сумел и в 2018 году начал играть за родную страну.

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