На севере Казахстана рушится дворец

С обратной стороны здания разрушаются уникальные, почти сказочные лестницы.

Одно из самых красивых зданий Петропавловска незаметно разрушается, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В то время как с лицевой стороны Казахского театра по улице Жамбыла начали укладывать очередное поле брусчатки (видно, в городе ещё недостаточно этого «долговечного» и крепкого покрытия), с обратной стороны здания разрушаются уникальные, почти сказочные лестницы.

Здесь раньше нередко фотографировались влюбленные пары, а теперь это другая сказка, в которой чем дальше, тем страшнее: облупившаяся штукатурка, сырые разрушающиеся кирпичи.

Зато внутренний дворик театра стал образцовой парковкой, застолбленной за важными персонами. Очень обидно за это по-настоящему красивое здание, архитектура которого напоминает дворец, но может быстро угаснуть, если следить только за его «лицом».

Дворец культуры энергетиков был построен в 1956 году, его, к счастью, не постигла участь ДК «Машиностроитель» и он не стал торговым центром, но это не спасает его от неприятностей.

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