Актюбинец из-за наркотиков столкнул мать с лестницы и ударил полицейского

При задержании он ударил участкового инспектора головой.

27-летний актюбинец пугал мать суицидом и требовал денег на наркотики. Он вскрыл себе вены, столкнул мать с лестницы и ударил полицейского, передает Zakon.kz со ссылкой на diapazon.kz.

Настоящая драма разыгралась в селе Каргалинском Актюбинской области. Житель села Эмирбек в ванне вскрыл себе вены, а после столкнул свою мать с лестницы. Он подошел к упавшей женщине, чтобы избить, но увидел полицейских, забежал в квартиру и схватил кухонный нож. При задержании он ударил участкового инспектора головой. От удара полицейский получил закрытый перелом спинки носа. Стражи порядка задержали мужчину. На него возбудили уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В суде Эмирбек Ахметов объяснил, что порезал себе вены после ссоры с матерью. А когда пришли полицейские, от возбужденности задел головой нос одного из них. Просил строго не наказывать и обещал исправиться.

Суд пришел к выводу, что подсудимому можно назначить наказание без изоляции от общества. Эмирбек Ахметов получил полтора года ограничения свободы и 100 часов принудительного труда. Также ему назначили принудительное лечение от наркотической зависимости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!