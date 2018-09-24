Помпео назвал Россию бесполезной
В то же время госсекретарь США отметил, что у Вашингтона и Москвы разные ценности, чем страны «сильно отличаются».
Фото : REUTERS/Leah Millis24 сентября 2018, 08:51
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказалась «бесполезной» для Соединенных Штатов в вопросах по Украине и Сирии, передает iz.ru.
«От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии. И это очень печально, <...> ведь есть сферы, где наши интересы совпадают», — заявил Помпео, имея ввиду противодействие терроризму.
В то же время госсекретарь США отметил, что у Вашингтона и Москвы разные ценности, чем страны «сильно отличаются».
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров в начале сентября, США планируют создать опасный раздражитель на российско-украинской границе. Политику Вашингтона в отношении Киева министр раскритиковал, добавив, что США направляют Украине боеприпасы и оружие.
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