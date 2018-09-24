Как заработать в условиях нестабильности? Торговля на Форекс или инвестиции в ПАММ-счета

Для того, чтобы инвестировать в ПАММ-счета, вам также нужно открыть счет, после чего выбрать подходящий ПАММ-счет из нашего рейтинга и инвестировать в него средства.

Как обезопасить себя от финансовых проблем в ситуации экономической нестабильности? Такие возможности дают торговля на рынке Форекс (интернет-трейдинг) и инвестиции в ПАММ-счета.

Принцип работы

• Суть трейдинга близка и понятна. Вам доступно множество мировых валют, курсы которых меняются ежесекундно. Все, что нужно сделать вам – постараться купить ту или иную валюту дешевле и продать дороже.



• С ПАММ-счетами вам не нужно торговать самостоятельно. Вы передаете свои средства в управление профессионалам рынка Форекс и получаете прибыль с успешных сделок.

Простота

• Начать зарабатывать на Форекс просто - достаточно открыть торговый счет и выбрать платформу. Для начала торговли нужно всего $100, хотя для достижения лучших результатов опытные трейдеры советуют начинать свою торговлю от $1 000.



• Для того, чтобы инвестировать в ПАММ-счета, вам также нужно открыть счет, после чего выбрать подходящий ПАММ-счет из нашего рейтинга и инвестировать в него средства.

Доходность и инструменты

• Используйте более 70 самых современных и удобных инструментов для торговли на Форекс. Помимо валютных пар это драгоценные металлы и акции, а также более сложные инструменты. К ним можно отнести CFD на товары, индексы и даже криптовалюты. Все это делает трейдинг гибким и высокодоходным.

• Сервис ПАММ-счетов также отличается высокой доходностью. Уровень прибыли у этого инвестиционного продукта ничем не ограничен и может достигать сотен или даже тысяч процентов.





Итог

Как торговля на Форекс, так и инвестиции в ПАММ-счета, позволят вам качественно повысить уровень своей жизни. Начните использовать все преимущества данных инструментов уже сегодня вместе с брокером №1 Альпари.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!