Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
Тема: о развитии туристской отрасли.
Фото : express-k.kz24 сентября 2018, 10:00
В Мажилисе Парламента РК начался правительственный час на тему» О развитии туристской отрасли Республики Казахстан», передает Zakon.kz.
Докладом выступит министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
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