Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Тема: о развитии туристской отрасли.

В Мажилисе Парламента РК начался правительственный час на тему» О развитии туристской отрасли Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

Докладом выступит министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.

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