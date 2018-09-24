Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Тема: о развитии туристской отрасли.

Фото : express-k.kz24 сентября 2018, 10:00

В Мажилисе Парламента РК начался правительственный час на тему» О развитии туристской отрасли Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

Докладом выступит министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты