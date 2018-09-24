Промоутер Головкина прокомментировал вероятность третьего боя с "Канело"
Посмотрим, что захочет делать Геннадий - Том Леффлер.
Фото : sport.kz24 сентября 2018, 10:12
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского экс-чемпиона мира WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, пока не забегает вперед с планами организовать своему подопечному третий бой против Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.
— Люди хотят увидеть их третий бой. Посмотрим, что захочет делать Геннадий. Также нам нужно посмотреть, что хочет делать «Канело». Мы слышали, что он собирается боксировать в конце года. Так что я в какой-то момент поговорю на эту тему с Golden Boy и выясню его планы. Думаю, что фанаты будут требовать третий поединок. Но смогут ли обе стороны прийти к соглашению — это уже другая история, — ответил в беседе с The Ring Леффлер.
Напомним, что первый бой GGG и «Канело» прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Спустя год состоялась вторая встреча, победу в которой отпраздновал мексиканец.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938397-e95b033f19becef6656e862e2e965243
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...