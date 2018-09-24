Промоутер Головкина прокомментировал вероятность третьего боя с "Канело"

Посмотрим, что захочет делать Геннадий - Том Леффлер.

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского экс-чемпиона мира WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, пока не забегает вперед с планами организовать своему подопечному третий бой против Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.





— Люди хотят увидеть их третий бой. Посмотрим, что захочет делать Геннадий. Также нам нужно посмотреть, что хочет делать «Канело». Мы слышали, что он собирается боксировать в конце года. Так что я в какой-то момент поговорю на эту тему с Golden Boy и выясню его планы. Думаю, что фанаты будут требовать третий поединок. Но смогут ли обе стороны прийти к соглашению — это уже другая история, — ответил в беседе с The Ring Леффлер.



Напомним, что первый бой GGG и «Канело» прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Спустя год состоялась вторая встреча, победу в которой отпраздновал мексиканец.

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