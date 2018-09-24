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Казахстанская теннисистка Путинцева вернулась в ТОП-50 рейтинга WTA

Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском поднялась на 16 строк.

Фото : sports.kz24 сентября 2018, 10:36

Вышла обновленная версия рейтинга спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первая тройка рейтинга осталась без изменений: лидирует Симона Халеп из Румынии, за ней располагаются датчанка Каролин Возняцки и немецкая теннисистка Анжелик Кербер.

Казахстанка Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском поднялась на 16 строк и теперь занимает 45-е место. Другая представительница нашей страны Зарина Дияс также улучшила свое положение — с 94-го до 92-го.


В парном разряде Галина Воскобоева поднялась с 89-го на 84-е место.


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