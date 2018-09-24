ЮНИСЕФ: Опыт Казахстана в сфере правосудия для детей представляет интерес

Создание и функционирование 19 специализированных судов по делам несовершеннолетних было отмечено как одно из важных достижений.

Каждый второй ребенок Казахстана в возрасте от 2 до 14 лет испытывает в семье жесткие формы наказания. А две трети школьников становятся свидетелями насилия со стороны учеников или учителей. Об этом во время круглого стола «Семейный суд в системе современного правосудия» рассказал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в республике Юрий Оксамитный, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным международной организации, в целом, в обществе участились случаи насилия и жестокого обращения в семье. Тенденцию к увеличению имеют разводы и рождение детей вне брака. Каждый третий брак в Казахстане, по статистике, распадается.

«По результатам мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО) в Республике Казахстан за 2015 год только 6,6% детей в возрасте до 5 лет получают поддержку со стороны отцов в процессе своего раннего обучения, в то время как со стороны матерей такую поддержку получают 50,7% детей», - сказал Оксамитный.

По его мнению, в стране недостаточно развиты профилактические меры. То есть работа с семьей проводится в основном по факту наступления трудной жизненной ситуации. При этом для получения помощи необходимо обращаться в различные инстанции. Социальные услуги предоставляются различными ведомствами, и они зачастую, оказываются члену семьи с одновременной изоляцией его от родственников.

«Это влечет потерю семейных связей, снижение уровня социализации члена семьи, тогда как оказываемая помощь должна быть ориентирована на сохранение и укрепление семьи. Недостаточно развит механизм информирования о фактах насилия», - продолжил спикер.

В судебной системе актуальными остаются вопросы специализации судей, развития ранних услуг для детей в системе правосудия и членов их семьи. Он отметил, что внесудебные меры – экономически более эффективны, потому как снижают нагрузку госорганов и благотворно влияют на развитие детей и семьи.

«Важно не разрушить созданный опыт судов по делам несовершеннолетних. Согласно проведенной независимой оценке системы правосудия в РК, создание и функционирование 19 специализированных судов по делам несовершеннолетних было отмечено как одно из важных достижений, которое может быть признано как наилучшая практика и распространена в других странах. Кроме того, создание судов по делам несовершеннолетних было признано инновационным», - добавил Оксамитный.

Он призвал судей применять в пилотных семейных судах международные стандарты и практику. Сделать эти суды доступными для всего населения (в том в сельских удаленных районах), обеспечить доступ граждан к бесплатной юридической помощи, внутренней организации рассмотрения и координации дел, участия детей, развития благоприятной обстановки в зале суда.

«Отмечаем, что опыт Казахстана в сфере правосудия для детей представляет интерес на международном уровне и имеет потенциал быть распространенным за пределами страны, в том числе на региональном уровне среди стран Центральной Азии. ЮНИСЕФ продолжит работу в сфере правосудия для детей с акцентом на укрепление доступа к правосудию всех детей», -заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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