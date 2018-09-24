Новый телесезон канала НТК глазами блогера поколения Z

Как вы уже, наверное, успели заметить и оценить, НТК поменял свой стиль.

Марлен Капбар - цифровой абориген - о традиционном телевидении Казахстана.

Я сижу возле костра. Он небольшой, да и тепла особо немного, но есть что-то особенное в нем. Может потому, что я сам его развел?! Смотришь на пламя и удивляешься – цвету огня и, если можно так сказать, графике. Думаю ни одна современная аппаратура, ни с одними 3D очками никогда не потягаются с качеством природной картинки. Такое чувство, что здесь, где-то далеко в горах у меня самое лучшее место в кинотеатре IMAX. Еще недавно у меня были сумасшедшие дни с блиц-встречами, когда в сутках 8 рабочих часов, а встреч около 15. А сейчас я на самой главной встрече года, на встрече с самим собой. Я слился с природой. Я сменил костюм и джинсы на очень крутые теплые штаны, шапку, клетчатую рубашку, а компьютер и смартфон на топор и фонарик. Слышу тление костра, сижу на маленьком походном стульчике и вижу, как к огоньку приближается немаленький паук, но я спокоен, мы на природе, и он мне не враг, пусть греется. А в городе я бы его, наверное, прихлопнул.

Как же меня сюда занесло?

Так получилось, что этим летом я отправился в путешествие по Казахстану. Да-да, телеканал НТК одобрил мою идею по созданию одного телевизионного проекта и, обговорив все детали, канал дал мне возможность почувствовать себя Эрнестом Хемингуэем по-казахски.

Мы сняли передачу про духовные святыни Казахстана. Как понимаете, тема достаточно серьезная и социальная, а телеканал НТК позиционирует себя, как исключительно развлекательный канал.

Задача была не из легких. Но совместно нам удалось, как мне кажется, достаточно смело раскрыть тему и рассказать о духовном, добавив креатива моему путешествию. Многие ли телеканалы пошли бы на такой шаг? Думаю, немногие, а если честно, мне кажется, никто.

Если принять во внимание тот факт, что все это было очень сложно, жарко и опасно (я проехал 2500 км по Югу Казахстана на мотоцикле), то думаю, передача будет кайфовая.

Цикл программ о духовных святынях и сакральных местах Казахстана «Бір даланың балалары». Эфир в октябре 2018 г., в выходные дни.

Вообще, был приятно удивлен тем списком новых проектов НТК, которые вы увидите в этом сезоне. Я не так часто смотрю казахстанское ТВ, но то, что я вижу достаточно для того, чтобы понять, что ситуация с нашим ТВ почти, как на первом свидании с девушкой в 14 лет… вроде стараешься, а опыта не хватает. Это когда в эфире идут «замечательные» отечественные передачи, а я даже двух минут не могу их смотреть. Поэтому для меня, человека нового поколения (эры интернета и западного телевидения) было приятно осознавать, что НТК старается быть на волне нового и прогрессивного. Телепроекты создаются с учетом ожиданий уже капризного и очень разборчивого зрителя.

На прошлой неделе стартовал хип-хоп проект «QARA BERI». Не являюсь поклонником казахского рэпа. Простите, но не могу слушать такое! «Онли инглиш, онли Эйсап Рокки». Но при все при этом я жду “Qara Beri” в эфире. Мне очень понравилось промо проекта. Сначала я подумал, что это промо ролик к проекту о корейцах, которые в прошлом году буквально взорвали американский музыкальный чарт. Но был приятно удивлен, когда узнал, что это наши. В общем на одном дыхании.

Главный хип-хоп проект страны «QARA BERI». Сентябрь-Декабрь 2018 г., по пятницам в 22:20.

Отдельно хотелось бы упомянуть о сериалах телеканала НТК. Но прежде хочу заметить, что я тот самый критик, который не ленится и пишет комментарии со своими замечаниями на сайтах, где можно их посмотреть. Я очень капризный ценитель сериалов, может поэтому, в моем топе есть только 3 сериала. Итак, смотрел ли я хоть один сериал отечественного происхождения? Да, и только один ― «Патруль». Легкий, смешной, а самое главное жизненный сериал о жизни наших правоохранительных органов. Не знаю как, но я наткнулся на сериал в инстаграме. И как это часто бывает, надолго залипнул в телефоне, просматривая смешные нарезки из этого сериала. Посмеялся. Стало интересно посмотреть полную версию. За ночь я проглотил сразу 3 сезона. Мировая практика показывает, что если сериал выходит больше чем в трех сезонах, то в нем точно что-то есть. Так вот, я хочу, чтобы у «Патруля» было больше сезонов, чем у «Санты- Барбары».

4 сезон комедийного сериала «Патруль». Ноябрь 2018 г., по будням в 20:00

После «Патруля» я решил посмотреть еще один сериал НТК «Ауылдастар», который в этом телесезоне выходит уже в третий раз, а значит, у него также есть своя история успеха. Знаете что понял? Во-первых, у каждого жанра и истории есть свой зритель. Во вторых, мне срочно нужно учить казахский язык! Поэтому, как в известной игре, я прибег к подсказке «помощь зала». Моя семья в лице сестренок и мамы выступили в качестве помощников. В итоге три часа тесного семейного просмотра пролетели незаметно.

3 сезон комедийного сериала о жизни молодежи в ауле «Ауылдастар». Сентябрь –Октябрь 2018 г., по будням в 22:20

Как вы уже, наверное, успели заметить и оценить, НТК поменял свой стиль. Говоря телевизионным языком «переоделся». Для меня это как когда-то Louis Vuitton со своими фирменным стилем и уже привычными принтами сделал неожиданную коллаборацию с Supreme. Важно заметить, что в этом примере я сравниваю новизну, необычность и свежесть идеи. И не надо писать в комментариях: “нашел что сравнивать”. Так я увидел современный минимализм, а самое главное идею и философию бренда, которые находят свое отражение в логотипе.

«Вбирая в себя изображение с экрана, логотип НТК буквально брендирует весь программный контент, становясь не просто названием телеканала, а своего рода фирменной маркой. Идея логотипа — присвоение пространства и формирование уникальной среды НТК». Прикольно же?

Согласен, что возможно идея не нова. На Западе в каждой стране есть свой НТК. Но сейчас я о том, что в новизну для нас, для казахстанского телевидения. Это свежо, интересно и очень смело, в конце концов, кто-то должен был это сделать первым.

В общем, я очень рад, что мы развиваемся. Потому что в нашей стране телевизор еще остаётся полноправным «членом семьи».

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