Как борются с коррупцией в ДГД Алматы

За 9 месяцев 2018 года в отношении должностных лиц департамента зарегистрировано 29 досудебных расследований по фактам совершения коррупционных и должностных преступлений.

В Алматы в Департаменте государственных доходов прошло совместное совещание на тему «О принимаемых мерах по профилактике коррупционных правонарушений в ДГД по г.Алматы и рассмотрение представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных правонарушений и нарушений законности», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы Нурлан Шабдар, руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Данияр Таумұрат, руководитель ДГД по г.Алматы Аскар Тынысбеков, заместители руководителя ДГД по г.Алматы, руководители Управлений, отделов, таможенных постов и РУГД, личный состав службы экнономических расследований.

Особое внимание присутствующих обращено внимание на выявление коррупционных рисков по разрешительной, контрольно-организационной, управленческой и нормотворческой деятельности департамента.

Также были подведены итоги антикоррупционной работы ДГД.

Так, за 9 месяцев 2018 года в отношении должностных лиц департамента зарегистрировано 29 досудебных расследований по фактам совершения коррупционных и должностных преступлений, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года – 26 дел. Самостоятельно УВБ ДГД зарегистрировано – 7 дел, 11 - другими правоохранительными органами и 11 – совместно с УВБ ДГД.

Кроме этого, самостоятельно УВБ Департамента выявлено 10 уголовных правонарушений в отношении иных лиц в том числе:

- 5 дел – по фактам дачи взятки должностным лицам ДГД;

- 5 – по фактам мошенничества.

Вместе с тем департаментом проводятся совместные мероприятия с органами антикоррупционной службы. Так, за период 2018 года по зарегистрированным материалам уголовных дел совместно с ДКНБ и ДНБПК по г. Алматы привлечено к уголовной ответствености – 9 должностных лиц ДГД (5 – налоговой службы, 4 - таможенной службы).

Положительным примером являются самостоятельно выявленные УВБ Департамента за истекший период 2018 г. и направленные в суд - 4 дела по ст. 367 «Дача взятки» сотрудникам УГД Жетысуского р-на – 3, в УГД Бостандыскского р-на – 1 дело, а также 1 – дело по факту вымогательства денежных средств в сумме 70 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности «лжесотрудниками» СЭР Департамента.

На совещании также было рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений закона по уголовному делу в отношении сотрудников ДГД по городу Алматы Чиркова В.Ю., Калиева Ж.А. и Нагманова Е.Р. которые используя свое служебное положение, путем мошенничества завладели денежными средствами Серещева С.А. в сумме 10 тысяч долларов США. При этом был озвучены комплекс мер, направленных на недопущение подобных фактов впредь.

В рамках проводимой работы, направленной на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе, коррупционных, на постоянной основе осуществляется контроль и выявление участков, наиболее уязвимых к проявлениям коррупции, путем проведения внутреннего анализа рисковых зон, с дальнейшей выработкой механизма по их устранению.

Так, за проступки, дискредитирующие государственную службу (ст. 50 закона «О госслужбе РК»), с начала года привлечены - 10 должностных лиц Департамента (таможенного поста «Жетысу» - 3, УГД Бостандыкского и Ауэзовского р-на по - 2, таможенного поста "Алмалы ЦТО", "Алматы ЦТО" и СЭР Департамента по – 1 соответственно).

«В целях усиления персональной ответственности руководителей за действиями подчиненных, совершивших коррупционные правонарушения, принимаются строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности, - отметили в ведомстве. - Обеспечение указанных мер в отношении руководителей также озвучено на заседании Комиссии при Президенте, прошедшем 28 марта 2018 года по итогам принимаемых мер по противодействию коррупции в органах государственных доходов».

Как отмечается, в ДГД также усилена профилактическая работа, направленная на воспитание «нулевой» терпимости к любого рода проявлениям коррупции, ведется разъяснительная работа среди коллектива о мерах и степени ответственности за допущенные проступки, разработана и доведена до всего личного состава департамента памятка по противодействию коррупции. Осуществляется выезд в исправительные учреждения, а также, демонстрируются видеоролики, где осужденные и отбывающие срок бывшие коллеги, раскаиваются в содеянном и предупреждают о неизбежных последствиях за любого рода проявление коррупции. Всего с начала года было осуществлено 2 выезда, с привлечением 35 специалистов.

«В дальнейшем в ДГД по г. Алматы будет усилена работа по недопущению коррупционных правонарушений среди должностных лиц и проведению действенной профилактики, а также выявление фактов системной коррупции, с целью очищения от неё собственных рядов», - отметили в ведомстве.

Вместе с тем Управление внутренней безопасности ДГД по г. Алматы напоминает, что в случае если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны должностных лиц районных управлений государственных доходов, таможенных постов, службы экономических расследований, а также ДГД по г. Алматы можете обращаться круглосуточно по телефонам «горячей линии» 8-727-2995073 или 87074135922.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!