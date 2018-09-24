В Казахстане может появиться "семейный суд" смешанной юрисдикции

Перед расторжением брака на стороны возлагается обязанность пройти примирительную процедуру, прослушать курс лекций, проводятся предварительные встречи с психологом.

В Казахстане может появиться «семейный суд». Он будет рассматривать все дела (административные, гражданские и уголовные), связанные с несовершеннолетними и семьей. Об этом во время обсуждения за круглым столом темы: «Семейный суд в системе современного правосудия» рассказала судья Верховного Суда РК Улбосын Сулейменова, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент Верховный суд изучает опыт стран, где такие суды работают.

«В семейных судах создаются центры семьи. Перед расторжением брака на стороны возлагается обязанность пройти примирительную процедуру, прослушать курс лекций, проводятся предварительные встречи с психологом. Пока не будут разрешены вопросы, связанные с распадом семьи: дети, имущество и др. суд не выносит решения о расторжении брака. С детьми с дивиантным поведением также проводится работа на постоянной основе. Приемлем ли такой опыт для Казахстана? Полагаем, что – да», - сказала она.

Предполагается создание такого суда на базе ювенальных судов с расширением их юрисдикции. По ее мнению, это может быть современный семейный суд - суд смешанной юрисдикции. Но для этого необходим более глубокий комплексный подход к разрешению вопросов, связанных с семьей и детьми, при тесном взаимодействии и сотрудничестве с уполномоченными органами, в обязанности которых входит их разрешение.

«Возможно, что нет идеальной конструкции семейного суда. Мы ожидаем от наших гостей услышать об этом информацию для проведения дальнейшей аналитической работы по изучению феномена семейного суда», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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