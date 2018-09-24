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Дожди с грозами и порывистым ветром: что ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Циклон, вызвавший дожди в большинстве областей республики переместился на юг Западной Сибири.

Фото : kp.ru24 сентября 2018, 11:27

Атмосферные фронты будут определять погоду в западных областях Казахстана. Прогноз на 25-27 сентября озвучили в пресс-службе Казгидромета, сообщает Zakon.kz.

«Циклон, вызвавший дожди в большинстве областей республики, кроме западных, уже переместился на юг Западной Сибири. А на Казахстан сместился антициклон. Но и он надолго не задержится. На западные области уже начали перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми в западных и северо-западных областях в предстоящие трое суток ожидаются местами дожди с грозами и порывистым западным ветром», -

На остальной территории Казахстана в эти дни будет преимущественно погода без осадков, с температурой выше климатической нормы характерной для данного периода.


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