Дожди с грозами и порывистым ветром: что ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Циклон, вызвавший дожди в большинстве областей республики переместился на юг Западной Сибири.

Атмосферные фронты будут определять погоду в западных областях Казахстана. Прогноз на 25-27 сентября озвучили в пресс-службе Казгидромета, сообщает Zakon.kz.

«Циклон, вызвавший дожди в большинстве областей республики, кроме западных, уже переместился на юг Западной Сибири. А на Казахстан сместился антициклон. Но и он надолго не задержится. На западные области уже начали перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми в западных и северо-западных областях в предстоящие трое суток ожидаются местами дожди с грозами и порывистым западным ветром», -

На остальной территории Казахстана в эти дни будет преимущественно погода без осадков, с температурой выше климатической нормы характерной для данного периода.

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