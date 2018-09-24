Казахстанцы станут реже разводиться с появлением в стране семейных судов

Предварительные примирительные процедуры на стадии принятия исковых заявлений по семейным спорам доказали свою необходимость.

Казахстанцы стали реже разводиться. Одна из причин – пилотные проекты Верховного суда по примирительным процедурам и проект «Семейный суд». Об этом во время обсуждения за круглым столом темы: «Семейный суд в системе современного правосудия» рассказала судья Верховного Суда РК Улбосын Сулейменова, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках пилотного проекта внимание уделяется роли семьи, разработке программ обязательного воспитания совместно с организациями социального и семейного развития, занимающимися вопросами семьи, защиты детства, организациями психологов и другими заинтересованными ведомствами.

«Предварительные примирительные процедуры на стадии принятия исковых заявлений по семейным спорам доказали свою необходимость. Согласно статистическим данным за 4 месяца судьями примирителями по 51,9% дел, вытекающих из семейных споров, прекращено производство в связи с примирением сторон, которые явились в суд на стадии принятия иска», - сказала она.

В пилотных судах психологами и медиаторами проводятся консультации для родителей с разъяснением последствий расторжения брака и влияния его на дальнейшее развитие ребенка. Так что, если будет поддержано предложение о создании семейных судов, то по подсудности административных и уголовных дел вопросов, вероятно, не возникнет.

«Необходимо будет внесение изменений в ГПК, которые находятся на стадии обсуждения. Вот некоторые из них: По подсудности: Все семейные споры, затрагивающие интересы несовершеннолетних детей, должны быть переданы в юрисдикцию семейного суда. В частности, определение порядка общения и близких родственников с ребенком; о разрешении на выезд ребенка за пределы Республики; о родительских правах; о защите имущественных прав несовершеннолетних; наследственные споры, затрагивающие интересы несовершеннолетних детей, а также иные споры между родителями и несовершеннолетними детьми и другие», - сообщила судья.

По ее мнению, на ранних стадиях процесса следует предоставить суду возможность разъяснять сторонам спора, вытекающего из семейных отношений, право на обращение в организации социального и семейного развития.

«Сейчас пилотные суды, совместно с уполномоченными органами, изучают возможность создания во всех регионах организации семейного и социального развития, Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Туда будут предварительно обращаться супруги для консультаций по семейным спорам, дети и их родители и законные представители для получения социально - бытовых, социально - психологических услуг. Такие организации имеются, но не во всех регионах», - добавила она.

Дело подлежит прекращению, если после вынесения решения о расторжении брака поступит в суд заявление с обеих сторон о неисполнении решения суда о расторжении брака ввиду примирения с просьбой вернуть свидетельство о браке.

Также она предлагает исключить рассмотрение в заочном производстве дел о расторжении брака и актуализировать институт отложения разбирательства по делу для целей сохранения семьи. Обсуждаются и другие предложения процессуального характера.

«В Кодекс «О браке и семье» тоже есть предложения по внесению дополнений, направленных на работу с семьей. К примеру, статья 21 Кодекса предусматривает расторжение брака в суде без выяснения мотивов развода даже при наличии несовершеннолетних детей. Определяющим является согласие сторон. Тогда в чем роль суда? Полагаем, что в таком случае расторжение брака может производить ЗАГС, но при наличии доказательств о внесудебном порядке прохождения процедуры примирения. Имеются и другие предложения, которые с учетом этих и будущих обсуждений будут сформированы в таблицу», - рассказала Сулейменова.

Она обратила внимание, что для работы в семейные суда нужно будет привлекать квалифицированных психологов. А потому попросила министерство образования и министерство труда заняться повышением профессионального уровня психологов, социальных педагогов в региональных институтах повышения квалификации для оказания надлежащей помощи сторонам конфликта, с применением современных инструментов их регулирования в школах, вузах, для дальнейшего их привлечения по разрешению конфликтов в судах.

Татьяна Ковалева, Астана

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