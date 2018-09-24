В борьбе за звание лучших алматинские мотострелки, танкисты и снайперы стали вторыми

Наиболее сложным испытанием стал марш-бросок на 5 км в полной экипировке с оружием.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск заняли второе общекомандное место в состязании среди мотострелковых, танковых и снайперских взводов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ДШВ.

На территории 40-й военной базы «Отар» подведены итоги состязаний мотострелковых, танковых и снайперских взводов Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана, в которых принимали участие лучшие взвода региональных командований «Астана», «Восток», «Юг» и Десантно-штурмовых войск.

В ходе состязаний участники выполняли упражнения контрольных стрельб из всех видов штатного вооружения, сдавали военно-спортивные нормативы по физической подготовке: выполняли комплекс упражнений на перекладине, толкали гири, а также преодолевали военно-прикладную полосу АРД (атлетизм – решительность – дерзость). Наиболее сложным испытанием стало совершение марш-броска на 5 км в полной экипировке с оружием в составе подразделений по пересеченной местности.

Проведение состязаний взводов стало уже традицией в Сухопутных восках. В ходе соревнований, которые проходят в форме экспресс-теста, выявляются лучшие подразделения региональных командований, оценивается уровень боевой и физической подготовки военнослужащих.

Мотострелки, танкисты и снайперы Десантно-штурмовых войск уступили лишь военнослужащим Регионального командования «Юг», обойдя по итогам состязаний команды из региональных командований «Астана» и «Восток», которые заняли третье и четвертое места.

За напряженными соревнованиями пристально наблюдал заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он же вручил победителям кубки и грамоты.

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