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Юлия Путинцева дошла до финала турнира WTA в Гуанчжоу

В финале Путинцева встречалась с 41-й ракеткой мира китаянкой Ван Цян.

Фото : Kazakhstan Tennis Federation24 сентября 2018, 11:47

Представительница Казахстана Юлия Путинцева уступила в финале турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу передает zakon.kz.

В финале Путинцева встречалась с 41-й ракеткой мира китаянкой Ван Цян. Казахстанка в двух сетах 1:6, 2:6 уступила китайской теннисистке. Финальный матч продолжался 1 час 12 минут.

Напомним, что до выхода в финал турнира Путинцева в полуфинале переиграла американку Бернарду Перу, в четвертьфинале отправила домой украинку Катерину Козлову со счетом 6:4,6:1.

Также, в матче второго круга казахстанка выиграла немку Сабину Лисицки в двух сетах- 6:3,6:3, а в стартовом матче одолела испанку Сару Соррибес- Тормо.


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