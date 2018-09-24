В Астане ул. Иманбаевой закрыта на ремонтные работы

Ремонтные работы пройдут от улицы Бараева до улицы Тархана.

В Астане движение по улице Иманбаевой будет перекрыто с 24 сентября по 25 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, ремонтные работы пройдут от улицы Бараева до улицы Тархана.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее запланировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

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