В Астане ул. Иманбаевой закрыта на ремонтные работы
Ремонтные работы пройдут от улицы Бараева до улицы Тархана.
Фото : п/служба24 сентября 2018, 12:09
В Астане движение по улице Иманбаевой будет перекрыто с 24 сентября по 25 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
Как сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, ремонтные работы пройдут от улицы Бараева до улицы Тархана.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее запланировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.
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