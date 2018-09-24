Движение на участке Айманова в Алматы станет двусторонним
Новая схема организации движения вводится с 28 сентября.
Фото : Курск сегодня24 сентября 2018, 12:16
В Алматы вводится двухстороннее движение на участке улицы Айманова между улицами Жандосова и Тимирязева, об этом zakon.kz сообщает со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как отмечается в пресс-релизе, организация продольных парковочных мест предусмотрена только с западной стороны дороги.
"Данная мера позволит при отсутствии левого поворота с улицы Тимирязева на улицу Жарокова, осуществить правыми поворотами выезд на улицу Жарокова в южном направлении", - говорится в сообщении.
Новая схема организации движения на данном участке вводится с 28 сентября текущего года.
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