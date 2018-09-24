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Движение на участке Айманова в Алматы станет двусторонним

Новая схема организации движения вводится с 28 сентября.

Фото : Курск сегодня24 сентября 2018, 12:16

В Алматы вводится двухстороннее движение на участке улицы Айманова между улицами Жандосова и Тимирязева, об этом zakon.kz сообщает со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как отмечается в пресс-релизе, организация продольных парковочных мест предусмотрена только с западной стороны дороги.

"Данная мера позволит при отсутствии левого поворота с улицы Тимирязева на улицу Жарокова, осуществить правыми поворотами выезд на улицу Жарокова в южном направлении", - говорится в сообщении.

Новая схема организации движения на данном участке вводится с 28 сентября текущего года.


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