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Гвардейцы не позволили мужчине свести счеты с жизнью

Бойцы Нацгвардии спасли астанчанина, намеревавшегося прыгнуть с девятого этажа.

Фото : пресс-служба Национальной гвардии РК.24 сентября 2018, 12:28

В Астане солдатами-гвардейцами спасен мужчина, пытавшийся совершить суицид, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Как следует из сообщения пресс-службы, инцидент произошел вчера около половины девятого вечера. Войсковой наряд воинской части 5573 Нацгвардии РК несущий службу по охране общественного порядка по улице Аблайхана, внезапно заметил мужчину, сидевшего на окне 9 этажа жилого дома и явно собиравшегося прыгнуть вниз.

Начальник войскового наряда рядовой Адилет Нурбаев по рации доложил дежурному о попытке совершения суицида, после чего, бросился на помощь. Вместе с ним отправились патрульные рядовые Айбек Алхамов и Нариман Ахмет.

«Поднявшись на 9 этаж, гвардейцы увидели мужчину стоящего на подоконнике, явно собиравшегося прыгнуть вниз. Умелыми и решительными действиями войскового наряда мужчина был снят с подоконника и спасен. Гражданин был направлен в Алматинское РУВД для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении пресс-службы.


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