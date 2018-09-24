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ПРАВМЕДИА: вебинар по нотариальному обеспечению доказательств

Вебинар состоится 27 сентября в 11:00.

Фото : edgenetworks.in24 сентября 2018, 12:42

Обеспечение доказательств - достаточно новая тема для Республики Казахстан.

Практически все люди знают о том, что можно привлечь к ответственности за распространение информации, которая оскорбляет или порочит честь и достоинство человека. Но не все знают, что прежде чем инициировать иск, необходимо незамедлительно обратиться к нотариусу, который может оперативно зафиксировать и заверить факт опубликования, распространения такой информации, так как предполагаемый ответчик может ее удалить или изменить.

Нотариальный протокол обеспечения доказательств - это документ, обладающий повышенной доказательной силой и подтверждающий факт и доводы истца в судебном процессе о защите чести, достоинства и репутации. Если на момент начала рассмотрения дела в суде ответчик все же удалит информацию, то нотариальный протокол будет являться неоспоримым доказательством.

К сожалению, на данный момент не все нотариусы оказывают такие услуги.

Чтобы устранить пробелы в знаниях по теме нотариального обеспечения доказательств, мы решили организовать бесплатный вебинар, на который пригласили известного адвоката С.Айтбаева и нотариуса г. Алматы А.Макешеву.

С.Айтбаев расскажет о своем опыте предоставления в суд доказательств, обеспеченных нотариусом, а А.Макешева поделится своими 2-летними наработками и ноу-хау по данной проблеме.

Вебинар состоится 27 сентября в 11:00 часов по времени Астаны.

Информация полезна нотариусам, юристам, адвокатам, предпринимателям, бухгалтерам, судьям, сотрудникам правоохранительных органов.

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.

Также ждем ваши вопросы по теме.


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