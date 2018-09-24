Замминистра труда Кыргызстана объяснила дебош на борту самолёта "Эйр Астаны"

Зууракан Каденова утверждает, что она вообще не употребляет спиртного.

Бывший заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова прокомментировала 24.kg инцидент, произошедший в аэропорту «Инчхон» (Сеул, Республика Корея).

Она отрицает, что была пьяна и устраивала скандал на борту самолета авиакомпании «Эйр Астана».

В Сеуле Зууракан Каденова 20 дней находилась на обучении по приглашению Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA). Вместе с ней на обучении была еще одна сотрудница ведомства.

Зууракан Каденова говорит, что удачно завершила обучение и разработала совместный проект с KOICA.

«В Корее я держала диету, похудела на 5 килограммов. Даже шутила, что надо еще пару килограммов сбросить. В последние дни меня в Сеуле беспокоило сердце», — отметила чиновница.

Перед отъездом я выпила валерьянку. Позже, уже в аэропорту перед регистрацией, я выпила всю оставшуюся часть корвалола, так как с жидкостью не пускают на борт. В бутылочке было где-то 40 капель, обычно пью по 30. Еще мы к регистрации еле успели, бежали. Потом я еще выпила две бутылки кока-колы. А когда села и пристегнула ремень, мне стало плохо.

«Хотела пойти в туалет, а стюардесса мне не разрешила, сказав, что туалет еще не открыли. Она принесла мне пакет, и меня вырвало два раза. Я думаю, мне стало плохо из-за того, что я на голодный желудок выпила лекарство», — рассказала Зууракан Каденова.

По ее словам, на борту самолета она ни с кем не спорила и не устраивала скандал.

«Я лишь попросила позволить мне улететь. За меня разговаривала с членами экипажа сотрудница нашего министерства Гульмира Мамырканова. Мне было плохо, я вообще не могла говорить. Но потом пришли с коляской и меня вывели из самолета», — добавила бывшая чиновница.

Зууракан Каденова утверждает, что она вообще не употребляет спиртного.

«В аэропорту ко мне подошла сотрудница нашего посольства. Она заявила, что от меня идет запах спиртного. Но я объяснила, что не пьяна, это все от лекарства. Я вообще не пьющий человек. Держу орозо», — заявила она.

Зууракан Каденова в Южную Корею улетела, взяв трудовой отпуск. Она не намерена обжаловать свое увольнение в суде. «Это политическое решение. Еще в аэропорту Сеула, когда прочитала новость, готова была уволиться сама», — говорит Зууракан Каденова.

Она отметила, что не попала в черный список авиакомпании «Эйр Астана». На следующий день после инцидента она прилетела рейсом этой же компании.

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