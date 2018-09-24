В СКО создадут отдельное управление по цифровизации и информатизации

С целью получения эффекта от внедряемых продуктов, проводится обучение цифровой грамотности населения, только за летний период обучение прошли более 20 тысяч североказахстанцев.

Об этом говорили на очередном заседании акимата области в понедельник. Данное решение представители местной исполнительной власти считают актуальным, особенно сейчас, когда в области, как и в целом по стране активно реализуется Государственная программа «Цифровой Казахстан». На данный момент необходимо развивать существующие проекты и разрабатывать новые, для этого дополнительно нужны IT специалисты. Стоит отметить, отдельные управления, курирующие цифровизацию, уже созданы в 7 регионах Казахстана сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

«Мы тоже должны принять такое решение. Решение о создании управления по цифровизации и информатизации. Мы видим плюсы данной программы. Это и прозрачность всех проводимых процессов, и экономия времени работников, в общем все делается для удобства граждан. Понятно, что в отделе, который создан в этом направлении, ресурсов уже не хватает. Мы физически не успеваем реализовать все проекты, поэтому надо создавать профильное управление», - отметил аким области Кумар Аксакалов.

В настоящее время, по словам заместителя главы региона Мадияра Кожахмета, цифровизацией охватываются все основные сферы деятельности: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, а также ЖКХ, транспорт и безопасность, которые являются ключевыми для построения Smart-Петропавловска. Надо сказать, сегодня количество государственных услуг, оказанных акиматами в электронном формате, возросло на 70%, это 400 тысяч обращений. В 3 раза увеличилось количество пользователей мобильного «электронного правительства», что составляет 108 тысяч граждан.

С целью получения эффекта от внедряемых продуктов, проводится обучение цифровой грамотности населения, только за летний период обучение прошли более 20 тысяч североказахстанцев.

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