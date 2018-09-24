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Жанель Оспанова уступила в финале турнира Tennis Europe в Минске

В матче второго круга казахстанка отправила домой юную спортсменку из России Ксению Пушкареву (6:3,4:6,6:4), и в стартовом матче выиграла Арину Булатову- 6:1,0:6,7:5.

Фото : Kazakhstan Tennis Federation24 сентября 2018, 13:11

Казахстанка Жанель Оспанова уступила в финале международного турнира Tennis Europe в городе Минск (Беларусь).

В финале казахстанка проиграла Джованни Крунич из Сербии в трех сетах- 5:7,7:5, 0:6.

Напомним, что в полуфинале турнира Оспанова Жанель переиграла теннисистку из России Анастасию Яченко со счетом 6:1,6:4. Также, в четвертьфинале казахстанка одолела россиянку Дарью Бочкову -3:6,6:3,6:3.

А в матче второго круга казахстанка отправила домой юную спортсменку из России Ксению Пушкареву (6:3,4:6,6:4), и в стартовом матче выиграла Арину Булатову- 6:1,0:6,7:5.


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