Минздрав: Иностранцы едут в Казахстан за ЭКО

Семь клиник в Казахстане имеют международную аккредитацию JSI.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК рассказал о том, как будут развивать медицинский туризм в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для того, чтобы стимулировать медицинский туризм, предотвратить отток наших граждан для лечения в зарубеж, мы, конечно, в первую очередь должны поднимать собственную инфраструктуру. Во-вторых, сейчас ведется большая работа по привлечению иностранных инвесторов из тех стран, в которые наши граждане выезжают. Если вы знаете, основной донор медицинских туристов в мире, как ни странно, является США. То есть во всех странах граждане выезжают в другие страны и стараются лечиться там. Но мы хотим, чтобы максимальное количество наших граждан получали качественную помощь внутри страны», - сказал он.

По его словам, сейчас уже в РК есть семь организаций в Казахстане, которые имеют международную аккредитацию JCI.

«То есть эта аккредитация подтверждает для всех иностранных компании, особенно для страховых компании, что лечение в этих клиниках безопасное, и оно соответствует всем мировым стандартам, и страховки иностранные возмещают в этих клиниках полностью лечение за пребывание иностранцев», - уточнил А. Цой.

В то же время вице-министр добавил, что за 2017 год зафиксировано повышение количества посещений - порядка 1680 иностранных граждан получили плановое платное стационарное лечение.

«И порядка 23 тысяч иностранных граждан получили оздоровительные услуги, в том числе санаторно-курортное лечение. То есть здесь есть большой потенциал. Есть еще такое направление, которое может быть у нас все знают, и анонсируют - это экстракорпоральное оплодотворение и репродуктивная медицина, которую очень широко знают за рубежом. И к нам очень активно приезжают из ведущих стран мира», - отметил он.

«У нас эти технологий хорошо развиты. То есть мы определили точечные центры роста, с которых мы начнем работать. Конкретно в новой программе по развитию туризма отдельно направлением прописан медицинский туризм и там четкие будут рекомендации и план действий, который мы будем выполнять», - заключил представитель Минздрава.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!