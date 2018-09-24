В МВД прокомментировали гибель арестованного в Жезказгане

Проводится служебное расследование.

В МВД объяснили гибель административно арестованного в камере приемника-распределителя УВД города Жезказгана, который отбывал наказание по постановлению суда, передает zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД.

"Согласно акту вскрытия причиной его смерти явилась: острая дыхательная сердечная недостаточность, двухсторонняя крупозная пневмония. На момент водворения и содержания в приемнике-распределителе он на состояние здоровья не жаловался, кроме того при водворении прошел обследование у фельдшера", - об этом сообщил в ходе брифинга Алмас Садубаев.

Со слов фельдшера погибший при поступлении жаловался на самочувствие, и пояснил, что у него такое самочувствие бывает часто после запоев и проходит само по себе в течение 2-3 дней.

"Хронические заболевания отрицал. Состоял на учете в наркодиспансере, как алкоголик. После осмотра выставлен диагноз «похмельный синдром». Был назначен прием лекарств – корвалол, аспирин. Вместе с тем, для выяснения всех обстоятельств происшедшего проводится служебное расследование", - заключил Садубаев.

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