В МВД прокомментировали смерть детей от ударов электрическим током

Нужно учить детей правильно себя вести в той или иной ситуации и не допускать ситуаций, которые граничат между жизнью и смертью - Ильин.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин прокомментировал участившиеся случаи гибели людей при пересечении железнодорожных путей и гибель двух подростков в Павлодаре от удара током во время брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, по его словам, большое количество как детей, так и взрослых травмируется и гибнет при пересечении железнодорожных путей. Чаще всего причина в лазанье под составами вагонов и поражении электрическим током от высоковольтных проводов на станциях.

«Здесь не только местные исполнительные органы должны следить за этим, а работники КТЖ и сотрудники охраны, которые несут службу на этих тупиках, где производится выгрузка товара-материальных ценностей на этих станциях», - сказал он.

Последний резонансный случай в Казахстане – гибель 10-летнего мальчика, который залез на крышу вагона поезда на территории станции «Караганда новая» и получил удар электрическим током.

«Что касается гибели, которая у нас произошла в Павлодаре. Сейчас создана комиссия, в том числе акиматом области и проводиться расследование того, что стало причиной неизолированных проводов, которые соприкасались с ограждением. По итогам расследования будет дана правовая оценки и приняты меры. Естественно, как любого ребёнка нас всегда тянуло на какие-то приключения в детстве. Мы строили шалаши, лазали по заборам и соответственно здесь был вопрос о том, чтобы учили детей как правильно себя вести в той или иной ситуации и не допускать ситуаций, которые граничат между жизнью и смертью», - прокомментировал Ильин.

Напомним, 17 сентября два подростка 2006 и 2004 года залезли на четырехметровый забор, ограждающий мини-футбольное поле. Один из них задел оголенные провода, торчащие из фонарного столба. Нанесенные в итоге удара электротравмы не были совместимы с жизнью.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!