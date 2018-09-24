Как преобразятся центральные улицы Алматы

Планируется строительство насосных станций, фонтанов, спусков в реке, переходных мостов, пандусов и детских площадок.

Центральные улицы и набережные Алматы обретут новый облик. Управление архитектуры акимата Алматы опубликовало эскизы будущей реконструкции, сообщате Zakon.kz.

"Реконструкция планируется на следующий год. Мы решили заранее опубликовать черновые эскизы, чтобы изучить общественное мнение и принять во внимание пожелания горожан. Часть деревьев на эскизах не отображена, чтобы лучше видеть фасады зданий. На многих участках запланировано видоизменение колористического решения фасадов, установка новых фонарей, скамеек, урн, уличной мебели, МАФов", - говорится в сообщении.

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Кунаева (от пр. Райымбека, до пр.Абая )

Участок — 3 км

Площадь проектируемой территории- 13,6 га

Площадь благоустройства – 7,75 га

Площадь озеленения – 3,15 га

Планируется посадить 319 деревьев

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Казыбек би (от пр.Достык до ул.Наурызбай батыра)

Участок — 1,5 км

Площадь проектируемой территории 4,07 га

Площадь благоустройства 2,27 га

Площадь озеленения 0,75 га

Планируется высадить 1288 деревьев

Планируется частично поменять колористические решения фасадов домов, общественных зданий, входных групп, установить лавочки и урны и фонари.

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Жибек жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина )

Участок 550 м

Площадь проектируемой территории 3,1 га

Площадь благоустройства 1,85 га

Площадь озеленения 0,84 га

Планируется высадить 207 деревьев

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)

Участок 500 м

Площадь проектируемой территории 3 га

Площадь благоустройства 2,8 га

Площадь озеленения 1,5 га

Планируется высадить 368 деревьев

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов по набережной реки Есентай (от пр.Абая до ул.Толе би)

Участок: 1,4 км

Площадь территории: 56,14 га

Площадь озеленение – 28094, 5м2

Планируется строительство насосных станций, фонтанов, спусков в реке, переходных мостов, пандусов и детских площадок.

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Толе би (от ул.Калдаякова, до реки Есентай )

Участок 3,1 км

Площадь проектируемой территории 33,8 га

Площадь озеленения 64 035м2

Планируется высадить 389 деревьев

Предусмотрено создание зон для отдыха с живой изгородью, вазонами, питьевыми фонтанами, детскими площадками. Вдоль улицы планируется высадить ели, яблони, рябины, сирень и др. Будет сохранен уникальный архитектурно-художественный облик исторических зданий.

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов улицы Гоголя (от ул.Калдаякова до Центрального Парка Культуры и отдыха )

Участок 600 м

Площадь благоустройства 41 219м2

Площадь озеленения 11 489м2

Предлагается сохранить стилевое единство с ранее выполненными работами по благоустройству улицы. Композиционным завершением должна стать аванплощадь перед главным входом в Центральный Парк Культуры и Отдыха. Предусматривается также замена столбов троллейбусной контактной сети, столбов освещения, а также конструкций светофорных объектов.

Проект преобразования жилищно- гражданских объектов по набережной реки Малая Алматинка ( от Дворца Республики до улицы Гоголя)

Участок свыше 2 км

Площадь благоустройства 139 021 м2

Площадь озеленения 44 870 м2

Планируется расширение существующих и устройство новых пешеходных дорожек и аллей на обоих берегах. Устройство площадок для отдыха с установкой детских игровых и спортивных комплексов, в том числе инклюзивных. Предусмотрены спуски к воде, предлагается заменить на отдельных участках русла реки бетонные «запруды» на специально подобранные валуны. Запроектирован сухой фонтан. На пешеходных аллеях установят светильники торшерного типа, также запланирована встроенная подсветка зеленых насаждений и водной глади.

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