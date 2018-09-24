Самые коррумпированные регионы назвали в АДГСПК

С начала года в Казахстане выявлено 1 393 коррупционных преступления.

Официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) Жанна Бастарова назвала регионы, в которых самый высокий уровень коррупции, передает Zakon.kz. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, с начала года в Казахстане выявлено 1 393 коррупционных преступления.Из них 761 – это факты взяточничества, в том числе 555 фактов получения взяток. При этом она отметила, что важно понимать, что наряду с теми, кто берет взятки, к уголовной ответственности привлекаются и лица, дающие взятки. Так, установлено 157 фактов дачи взятки и 49 преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве. Диапазон размера взяток по уголовным делам в зависимости от субъектов и характера, решаемых за «мзду» вопросов, варьируются от 5 тыс. до свыше 30 млн. тенге, а суммы хищений от 10 тыс. до более 3 млрд тенге.

Также пресечены факты присвоения и растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, экономической контрабанды, злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти или должностных полномочий, незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога, бездействия по службе.

«Из общего количества преступлений 112 зарегистрировано в Астане, так как именно в столице работает наибольшее количество госслужащих. Далее следуют Костанайская и Туркестанская области - 109 и 108 коррупционных преступлений соответственно. Самый низкий уровень коррупции - в Северо-Казахстанской области - 52 преступления с начала года», - рассказала Ж.Бастарова.

Она отметила, что по итогам 8 месяцев самой коррупциогенной оказалась сфера строительства. Здесь выявлено 157 коррупционных правонарушений. В список также вошли сфера образования - 110, сфера земельных отношений - 101 правонарушение, сельского хозяйства - 95.

По словам представителя АДГСПК, среди привлекаемых за коррупцию - 653 мужчины, 160 женщин. Кроме того, за совершение коррупционных преступлений привлекаются 19 руководителей республиканского уровня, 62 руководителя областного и 115 районного уровней.

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