На личном рояле Чайковского сыграл молодой казахстанец

Он стал первым представителем Казахстана, которому выпала честь сыграть на этом историческом инструменте.

Молодой казахский музыкант Рахат-Би Абдысагин сыграл в Доме-музее П.И.Чайковского (г.Клин, Россия) на личном рояле композитора в рамках специального концерта, передает Zakon.kz.

Пианист и композитор Рахат-Би Абдысагин, которого называют «Казахский Моцарт», стал первым представителем Казахстана, которому выпала честь сыграть на этом историческом инструменте. Это свидетельствует о большом уважении не только к молодому музыканту, но и к национальной музыкальной классической школе Республики Казахстан.

Рахат-Би Абдысагин по праву встанет в один ряд со всемирно известными исполнителями, игравшими ранее на личном фортепиано П.И.Чайковского. Несмотря на свою молодость (1999г.р.), композитор и пианист уже успел добиться многого. Он является магистром искусствоведческих наук, лауреатом Государственной премии Казахстана «Дарын», обладателем почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, победителем Национального проекта «100 новых лиц Казахстана», членом Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского.

Рахат-Би в 13 лет стал студентом, а в 18 лет – докторантом Accademia Nazionale di Santa Cecilia в Риме. Рахат-Би – самый юный участник и лектор ICTM, международных академий композиторов и исполнителей Impuls (Грац), стипендиат ISA (Мюрццушлаг), KlangZeitMünster, Сермонета (Италия). Он – автор ряда научных статей и книг, в 14 лет опубликовал уникальный труд «Математика и Современная Музыка».

Партитуры Рахат-Би Абдысагина публикуются известными Европейскими и Российскими издательствами. Его крупномасштабные симфонические полотна и камерные сочинения звучат в знаменитых концертных залах Европы, Азии и Америки, зачастую он сам играет партию солирующего фортепиано и выступает с сольными концертами.

Концерт стал одним из первых событий в рамках международной программы «Молодые музыканты – Послы мира», которую Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И.Чайковского начинает совместно с Культурным центром ГлавУПДК при МИД России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!