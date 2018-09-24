В Раде высмеяли заявление Порошенко о "самой сильной армии"

В четверг Порошенко выступал с ежегодным посланием в парламенте, где, в частности, заявил о восстановлении боеспособности армии.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" высмеял заявление президента Петра Порошенко о "самой сильной армии на континенте", пишет РИА Новости.

"Ну действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные", — сыронизировал он.

В четверг Порошенко выступал с ежегодным посланием в парламенте, где, в частности, заявил о восстановлении боеспособности армии. Это не первое его подобное "громкое" заявление. Так, в августе он заявил, что ВС Украины станут сильнейшими в Европе, однако еще в апреле Порошенко утверждал, что армия страны уже "одна из наиболее боеспособных в Европе". Позднее он уточнил, что она также одна из самых эффективных на континенте.

Последние несколько лет Киев активно добивается вступления в НАТО. В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, а в июне 2016-го — дополнительные изменения, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина обеспечит полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

В ноябре прошлого года генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в НАТО стране необходимо сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократии".

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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