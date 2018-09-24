Реабилитирован алматинец, умерший в ожидании апелляции по делу об изнасиловании

Суд высшей инстанции оставил в силе оправдательный приговор.

Апелляционная коллегия по уголовным делам городского суда Алматы оставила в силе оправдательный приговор в отношении мужчины, которого несовершеннолетняя родственница ложно обвинила в изнасиловании, передает корреспондент Zakon.kz.

10 июля в уголовном суде Алматы был оглашен приговор по делу мужчины, которого в сентябре 2017 года 13-летняя родственница обвинила в изнасиловании. На следующий день после подачи заявления девочка призналась, что оговорила мужа своей сестры, но дело дошло до суда, где его оправдали. Однако гособвинение, запросившее 15 лет для подсудимого, не устроило такой исход дела, и прокурор подала апелляционное ходатайство об отмене приговора.

Рассмотрение дела в горсуде Алматы было назначено на 5 сентября. Слушание не состоялось. Его отложили на 12 сентября. Но в ночь на 12 сентября мужчина скончался от инфаркта. Несмотря на данный факт адвокат и супруга умершего настаивали на рассмотрении дела в апелляционной инстанции, чтобы полностью реабилитировать его имя, и в дальнейшем привлечь к ответственности тех, кто довел до таких трагических обстоятельств.

Слушание состоялось 21 сентября, и апелляционная коллегия оставила в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.

"21 сентября оправдательный приговор вступил в законную силу. Это означает, что суд апелляционной инстанции (судьи Сеитов, Ахмедиев, Батыров) согласились с нашими доводами и с мнением судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Болатова об отсутствии в данном случае события преступления. Суды объективно и беспристрастно рассмотрели это дело и приняли единственно верное решение. К несчастью, сам Г.В. не дожил до этого дня. От смерти нет защиты, но мы смогли защитить его честное имя. Теперь его ребенок знает, что отец был честным человеком. Наследники Г.В. имеют право требовать реабилитации и возмещения вреда, причиненного органом ведущим уголовный процесс, а также требовать привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших незаконное содержание под стражей. Эту работу мы начнем в ближайшее время", - рассказала адвокат Елена Жигаленок.

Здесь отметим, что по итогам суда первой инстанции было вынесено частное постановление в адрес прокурора Алматы об установленных по делу Г.В. нарушениях уголовно-процессуального кодекса РК, требующих принятия мер прокурорского реагирования к должностным лицам, допустившим их.

Ирина Капитанова

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