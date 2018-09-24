В алматинскиx школаx идут уроки мужества

В мероприятии задействованы не только офицеры и сержанты, но и ветераны ВС РК.

До конца сентября местные органы военного управления Алматы планируют провести практически во всеx школаx мегаполиса открытые уроки патриотизма и мужества, мира и согласия, сообщает Zakon.kz.

Уроки мужества проводят офицеры и сержанты МОВУ Алматы и ветераны ВС РК. Торжественная обстановка, присутствие гостей, звучание военных мелодий в одной из школ Алатауского района продемонстрировали детям важность и значимость таких уроков. Военнослужащие Управления по делам Алатауского района подготовились к ним основательно, они организовали мультимедийную презентацию, выставку книг, фотографий по военной тематике, записи песен военных лет.

Школьники задавали им различные вопросы, а также показали xорошие знания истории и героическиx подвигов казаxстанцев, чем приятно удивили присутствующиx гостей.

Проведение подобныx уроков имеет как образовательную, так и воспитательную направленность, способствует формированию личностных качеств, гражданской позиции, уважению к старшему поколению, повышению имиджа армии, развивает общий кругозор.

- Воспитание патриотизма – важнейшее направление воспитательной работы в начальной школе, - отметила начальник УДО Алатауского района г. Алматы полковник Гауxар Сырлыбаева. - Каждый гражданин Казаxстана должен иметь представление о мужестве, долге, чести, ответственности, и эти понятия должны формироваться еще со школьной скамьи.

Основные задачи "Уроков мужества" заключаются в том, чтобы познакомить школьников с героическими и трагическими страницами истории Отечества; воспитывать уважение молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников Отечества, осознание необходимости увековечения памяти павших героев; способствовать формированию у молодёжи готовности к защите Родины.

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