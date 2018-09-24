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Рэпер на концерте разбил голову фанату

Noize MC попросил прощения у пострадавшего и посоветовал фанатам в следующий раз стараться ловить то, что летит со сцены.

Фото : © Sputnik / Михаил Мокрушин24 сентября 2018, 16:08

Рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, случайно разбил голову фанату на концерте, пишет Sputnik.

Во время выступления в российском Волжске Noize MC бросил в толпу стойку с микрофоном, которая ударила по голове зрителя. Исполнитель сказал, что не имел злого умысла, и попросил прощения у слушателя в социальных сетях.
В то же время Noize MC выразил свое недовольство тем, что пострадавший не обратился к нему лично, а стал раздавать интервью.

"С моей стороны это акт доверия аудитории – бросить свой микрофон в зал, предполагая, что потом его вернут, не сломают и так далее", — написал он.

Он попросил поклонников впредь стараться ловить то, что летит со сцены.

Noize MC – российский музыкант, композиции которого сочетают в себе несколько жанров и стилей. Рэпер выступал в ряде стран СНГ, в том числе Казахстане.


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