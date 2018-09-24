Тенге ослаб на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 355,12 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 355,12 тенге за доллар при объеме торгов 102,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 356,75 тенге за доллар США при объеме торгов 5,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 354,12 тенге за доллар (+1,58 тенге), суммарный объем торгов – 186,2 млн долларов (-42 350 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3808 тенге за рубль при объеме торгов 28 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3801 тенге за рубль (+0,0702 тенге), суммарный объем торгов – 28 300 тыс. рублей (-22 200 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 354,5-356,5 тенге, евро - 417-421 тенге, рос.рубля - 5,39-5,45 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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