Задержан подозреваемый в убийстве профессора, пропавшего в Алматы

Сейчас подозреваемый взят под стражу и уже показал место захоронения пожилого мужчины.

В Алматинской области задержан житель Карасайского района, причастный к исчезновению и убийству 69-летнего профессора из Алматы. Данную информацию журналисту Zakon.kz подтвердили в ДВД региона.

«Профессор разыскивался своими родственниками с 17 августа 2018 года. 21 августа официальное заявление об исчезновении мужчины поступило в Карасайское РУВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен один из местных жителей, который обоснованно подозревался в причастности к исчезновению пожилого мужчины. В ходе дальнейших следственных действий, задержанный указал место захоронения тела пропавшего без вести. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование предусмотренное статьей 99 УК РК (убийство). Подозреваемый помещен под стражу. Мотивы совершения этого тяжкого преступления будут установлены в ходе расследования», – подтвердил информацию официальный представитель пресс-службы областного ДВД Кобейхан Нурахмет.

Преподаватель Казахского национального аграрного университета, профессор Агыбай Смагулов, пропал без вести в Алматы. 17 августа он вышел из дома и направился в Карасайский район Алматинской области. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Информацию об исчезновении мужчины опубликовал в соцсетях гражданский активист Ислам Угушев, который занимается поиском пропавших людей.

Год назад Агыбая Смагулова избили и ограбили студенты, которые украли у профессора 23 миллиона тенге.

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