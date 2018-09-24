В МИД РК рассказали о ситуации с казахстанцами в Сирии

На территории Сирии в настоящее время находятся 22 гражданина Казахстана.

Более 20 заявлений поступило от родных и близких граждан Казахстана, находящихся в горячих точках в Сирии и Ираке. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении граждан Казахстана на территории Сирии хочу сообщить, что Министерством иностранных дел с другими государственными органами ведется работа. Принимаются меры по возвращению наших граждан. Мы рассматриваем все возможные пути для их возвращения. Этот вопрос не только в компетенции МИД. На сегодняшний день более 20 заявлений с просьбой оказать содействие в возвращении на Родину поступило в департамент консульской службы от родных и самих, кто находится в горячих точках», - рассказал пресс-секретарь МИД РК.

Он уточнил, что речь идет о гражданах РК, находящихся не только в Сирии, но и Ираке. По его словам, официально на территории Сирии в настоящее время находятся 22 гражданина Казахстана, которые стоят на консульском учете, в том числе 21 женщина, вышедшие замуж за граждан Сирии, и один мужчина, который находится там на работе. Айбек Смадияров сообщил, что все они все живут в районах, где не ведутся боевые действия.

«По остальным, которые не стоят на учете, к сожалению, мы подтвердить не можем. Мы работаем над этим вопросом», - добавил он.

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