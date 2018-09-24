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Монсеррат Кабалье экстренно госпитализирована

85-летняя Кабалье попала в больницу еще пять дней назад, но известно об этом стало только сейчас.

Фото : Reuters24 сентября 2018, 17:39

Испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали в одну из клиник Барселоны из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на La Vanguardia.

По данным издания, 85-летняя Кабалье попала в больницу еще пять дней назад, но известно об этом стало только сейчас. Собеседники газеты отметили, что у нее обострилось старое заболевание.

La Vanguardia отмечает, что лечение проходит успешно, и певица сможет покинуть больницу после завершения фестиваля La Mercè (проходит в Барселоне 24 сентября).

Монсеррат Кабалье прославилась исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

В 2012 году она перенесла микроинсульт во время гастролей в Екатеринбурге. Оперной певице стало плохо в гостиничном номере. Через некоторое время у нее произошел инфаркт, но артистка оправилась и продолжила выступать по всему миру.


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