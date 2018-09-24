В октябре в Костанае будет сдано в эксплуатацию 198 арендных квартир для очередников акимата

Управляющий директор - член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Нуржан Нурланов проинспектировал строительство арендного жилья в Костанае.

В рамках рабочей поездки представители Холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций ознакомились с ходом строительства двух жилых объектов, расположенных в районе улиц Герцена-Киевская и в микрорайоне «Аэропорт». Финансирование строительства жилья осуществляет АО «Байтерек девелопмент» совместно с АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Как сообщил Заместитель Акима Костанайской области Сергей Карплюк, новые дома, общей площадью 10 255 кв.м., возводятся по государственной программе «Нұрлы жер» и предназначены для очередников акимата г.Костанай. В жилых комплексах насчитывается 198 квартир, все они будут предоставлены для распределения в аренду с последующим выкупом сроком до 20 лет.

Следует отметить, что приоритетное право в получении арендного жилья имеют представители социально-уязвимых слоев населения: многодетные и неполные семьи, семьи, имеющие и воспитывающие детей инвалидов, инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, госслужащие и работники бюджетных организаций.

В настоящее время строительство объектов подходит к завершению. Инженерные коммуникации полностью подведены. Выполняются работы по благоустройству внутренней территории комплексов. Жилье будет полностью готово в октябре текущего года.

«Благодаря слаженной работе государственных органов и Холдинга программа «Нұрлы жер» реализуется эффективно. Так, в 2016-2017 годах только по линии АО «Байтерек девелопмент» в г. Костанае было введено в эксплуатацию 780 арендных и кредитных квартир. Из них, 554 квартиры уже заселены. На стадии реализации находится 226 квартир, из которых 122 квартиры будут реализованы по ипотечной программе «7-20-25». Оставшееся жилье будет предоставлено вкладчикам Жилстройсбербанка», - сообщил Управляющий директор – член Правления АО «НУХ «Байтерек» Нуржан Нурланов.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» дочерняя организация холдинга АО «Байтерек девелопмент» финансирует строительство кредитного жилья путем приобретения облигаций акиматов. С 2016 года приобретены ценные бумаги акимата Костанайской области на общую сумму 14,2 млрд тенге. За счет данных средств в регионе построено 1 470 квартир по доступной стоимости. Еще 1 826 квартир находится в активной фазе строительства.

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