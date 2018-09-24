Альварес признал победу Головкина в бое-реванше

Колумбийский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес не согласился с победой своего однофамильца из Мексики.

Колумбийский чемпион мира WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес не согласился с победой своего однофамильца из Мексики Сауля «Канело» Альвареса над Геннадием Головкиным во втором бою, пишет Sports.kz.

Напомним, что повторная встреча GGG и «Канело» на ринге состоялась 16 сентября и завершилась в пользу Сауля решением большинства судей. Первый бой Головкина и Альвареса год назад завершился вничью.

— На этот раз «Канело» дрался лучше, потому что он всегда шел вперед, однако наиболее мощные удары были нанесены в цель Головкиным, которого я считаю победителем. Но в боксе порой случаются такие вещи, — сказал в интервью Boxingscene.com Элейдер.

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