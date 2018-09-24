Слухи о неожиданном отключении воды вызвали панику в алматинском микрорайоне

Как выяснилось, информация об отключении воды в микрорайоне Алатау оказалась ложной.

Сегодня жители алматинского микрорайона Алатау (бывший Институт ядерной физики) были напуганы слухами о якобы грядущем отключении воды на двое суток. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации, журналист Zakon.kz обратился в пресс-службе ГКП "Алматы Су".

Согласно распространяемой жителями микрорайона информации, воду якобы отключат почти на двое суток. Причем никакой информации об альтернативном водоснабжении, например, водовозах устанавливаемых в определенных местах жилого массива, не было. Кто-то начал скупать в магазинах воду и заполнять ею все возможные емкости. Другие бросились звонить в диспетчерскую "Алматы Су", но операторы не могли дать вразумительного ответа, что только подогревало панические настроения.

В итоге жители микрорайона решили получить достоверную информацию, обратившись в редакцию Zakon.kz. Мы же связались непосредственно с пресс-службой ответсвенной за это организации.

Как сообщили там, информация о грядущем незапланированном отключении в микрорайоне Алатау оказалась ложной.

«Я специально уточнил, и могу сказать, что отключение воды в микрорайоне Алатау, то есть в бывшем Институте ядерной физики, сегодня не планируется. Отключение воды запланировано в некоторых микрорайонах расположенных ниже проспекта Рыскулова, то есть как сообщалось ранее в Алатауском, Турксибском и Жетысуском районах. Но Алатау это не касается, так как туда ведет отдельная труба водовода. Возможно, давление воды будет немного снижаться, но ее отключения не будет. Если же где-то будет запланировано отключение воды, мы предварительно обязательно будем размещать данную информацию на нашем сайте и распространять ее через СМИ», – сообщил официальный представитель пресс-службы ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров.

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