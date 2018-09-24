В Атырау прошла республиканская научно-практическая конференция «Тау тұлғалы Таумыш»

Конференция была посвящена 100-летию заслуженного геолога - нефтяника РК, почетного профессора Таумыша Жумагалиева.

Республиканская научно-практическая конференция была организована Атырауским университетом нефти и газа, ОО «Казахстанское общество нефтяников-геологов, при поддержке акимата Атырауской области. Конференция была посвящена 100-летию заслуженного геолога - нефтяника РК, почетного профессора Таумыша Жумагалиева. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев, депутат Мажилиса РК Бактыкожа Измухамбетов, заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY» Узакбай Карабалин, первый заместитель вице- министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, председатель правления АО «Эмбамунайгаз» Ануар Жаксыбеков. Присутствовавшие вспоминали о жизни и трудовом пути лауреата Государственной премии Казахской ССР, кандидата геолого-минералогических наук, заслуженного геолога-нефтяника Республики Казахстан, профессора Таумыша Жумагалиева.

С приветственным словом выступил модератор конференции, президент ОО «Казахстанского общества нефтяников- геологов», лауреат Государственной премии Балтабек Куандыков.

- При поддержке местных исполнительных органов, министра энергетики и местных нефтяников-геологов мы организовали данное мероприятие. В научно-практической конференции принимают участие депутаты со всего Казахстана. Заслуги Таумыша Жумагулова неизмеримы. Именно такие удивительные и трудолюбивые люди вносят свой достойный вклад в развитие молодого поколения, - сказал Балтабек Куандыков.

- На протяжении многих лет я работал вместе с известным человеком нефтегазовой промышленности Казахстана, уважаемым гражданином нашей страны. Он внес большой вклад в развитие геолого - разведывательных работ, провел много исследований на основе добычи открытых месторождений. На сегодняшний день повсеместно изучаются его научные труды, монографические книги. Он яркий пример для нынешних и будущих поколений,- сказал Бактыкожа Измухамбетов.

Аким Атырауской области в свою очередь поблагодарил собравшихся за участие в конференции, и отметил, что в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

- Конференция проводится в рамках реализации программной статьи Главы Государства «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру:». В программной статье Елбасы говорится о том, что мы не должны забывать тех людей, кто принимал активное участие в развитии и процветании нашей страны. Мероприятий, направленных на пропаганду национальных ценностей, уважения к своим корням и предкам, должно быть больше,- сказал глава региона - Таумыш Жумагалиев - очень богатый духовный человек, оставивший после себя яркое наследие.

Туамыш Жумагалиев – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геологоразведчик Казахстана, ученый, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Государственной премии геологог был удостоен в 1976 году за открытие Тепловско-Токаревского месторождения в Западно-Казахстанской области. Несколько лет Таумыш Жумагалиев возглавлял Казахский научно-исследовательский геологоразведочный институт. Ученый стал одним из авторов первого терминологического словаря по геологии нефти и газа на казахском языке, разработанного по инициативе компании «Тенгизшевройл».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!