В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ожидаются шторм и пыльная буря.

Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

25 сентября днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, 25-27 сентября днем - восточный, северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма составит 95-100 %.

25 сентября на территории Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Актау 25 сентября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

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