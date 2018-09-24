В двух областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Ожидаются шторм и пыльная буря.
Фото : из открытых источников24 сентября 2018, 19:12
Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской и Мангистауской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
25 сентября днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, 25-27 сентября днем - восточный, северо-восточный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма составит 95-100 %.
25 сентября на территории Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Актау 25 сентября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
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