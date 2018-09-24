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Центр Алматы останется без горячей воды

Отключение продлится два дня.

Фото : из открытых источников24 сентября 2018, 19:30

Большую часть Алматы временно отключат от горячего водоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 28 сентября 2018 года будет прекращена подача горячей воды жилые дома и иные объекты, расположенные в контуре улиц Райымбека - Барибаева – Тимирязева - Яссауи.

Ограничения по коммунальной услуге связаны с проведением плановых работ на магистральных сетях холодного водоснабжения в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.


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