Умер актер, снявшийся в фильмах "Чужие" и "Пятый элемент"

Точная причина смерти Мюттьюса неизвестна и будет устанавливаться в ходе вскрытия.

Американский актер Эл Мэттьюс скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на El País.

По данным издания, артист умер в своем доме в провинции Аликанте в Испании. Тело Мюттьюса обнаружил сосед актера, после чего обратился в службы экстренной помощи.

Точная причина смерти Мюттьюса неизвестна и будет устанавливаться в ходе вскрытия.

Мэттьюс родился в 1942 году в Бруклине, США, служил морским пехотинцем во время войны во Вьетнаме. В 2005 году вышел в отставку, после чего начал актерскую карьеру.

В частности, он сыграл в таких фильмах как "Супермен 3" (Superman III, 1983), "Рэгтайм" (Ragtime, 1981), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), "Завтра не умрет никогда" (Tomorrow Never Dies, 1997). Наибольшую известность Мэттьюсу принесла роль сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона "Чужие".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!