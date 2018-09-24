Тим Кук объяснил, почему новые iPhone такие дорогие

По словам СЕО Apple, смартфон стал слишком много значить для человека. И логично, что за лучшие устройства надо много платить.

Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил ценовую политику компании в интервью CNBC. По его словам, смартфоны слишком много значат для людей, поэтому высокие ценники iPhone оправданны.

— Телефон заменил вам цифровую камеру. У вас больше нет её. Он же заменил вам видеокамеру. Он же заменил вам музыкальный плеер. Он заменил вам все эти различные девайсы. И, наверное, этот продукт действительно важен. И мы заметили, что люди хотят самый инновационный продукт из доступных, а это недёшево, — сказал Кук.

Ранее менеджер также объяснил ценовую политику в интервью Nikkei. Там он также сказал, что роль смартфона в жизни человека стала невероятно высока, и отметил, что есть сегмент людей, готовых платить за дорогие iPhone.

12 сентября Apple представила три новых iPhone: XS, XS Max и XR. XS Max — самая дорогая модель.

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