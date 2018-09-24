Звезда "Холостяка" сбежала от главного героя с другой участницей проекта
Во время церемонии вручения роз девушки расплакались, обнялись и покинули программу.
Фото : скриншот с видео24 сентября 2018, 20:56
Героиня вьетнамской версии шоу "Холостяк" призналась в любви другой участнице во время церемонии вручения роз. Отрывок выпуска опубликован на YouTube-канале программы, пишет Лайф.
Откровенное признание состоялось в финале эпизода. Согласно правилам шоу, девушки, получающие розу, остаются на проекте как минимум до следующего выпуска. Участница по имени Минь Тху отдала цветок другой конкурсантке — Трух Нху и обняла её.
— Я пришла на это соревнование, чтобы найти любовь. Я нашла эту любовь для себя. Но это не ты, — сказала в слезах Тху холостяку.
После признания девушки пожелали мужчине найти настоящую любовь и покинули церемонию.
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