Новый формат служебных удостоверений госслужащих вводят в РК

Антикоррупционная служба Алматы провела брифинг.

24 сентября Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы провел городской брифинг с участием руководителя Департамента Таумұрат Данияра, руководителя Департамента по связям с общественностью Бердалина Армана Тлектесовича совместно руководителем Департамента контроля в сфере государственной службы АДГС и ПК РК Тюльбаевым Равилем Куанышбаевичем.

Руководитель Департамента Данияр Таумұрат выступил по вопросам положительных результатов пилотной апробации новой системы оплаты труда государственных служащих и внедрение нового формата служебного удостоверения государственных служащих - ID карты государственного служащего.

ID карта создана для соблюдения принципа клиентоориентированности, идентификации и подтверждение полномочий государственного служащего на ID карте отображена фотография государственного служащего и его данные, привязанные к его личному делу в ИИС «Е-қызмет», нанесен бар-код (с помощью мобильного приложения любой гражданин сможет идентифицировать личность работника государственного или местного исполнительного органа посредством считывания бар-кода с ID карты).

На брифинге также выступил руководитель Департамента по связям с общественностью Агентства Арман Бердалин по вопросам процедуры реализации проекта «Дорожной карты «Бизнес-2020» о соглашении между Агентством и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по уменьшению контрольно-надзорных функций и коррупционных рисков в нормативно-правовых актах в государственных органах, о проделанной работе Агентства за 8 месяцев.

Также он отметил, что в целях оперативного решения возникших спорных вопросов у граждан, создан проект - Карта общественного контроля (ватсап номер 87074741424 или 1424), в который граждане могут обратиться посредством мобильной связи и социальных сетей напрямую в уполномоченный орган либо его территориальные подразделения, о реализации которого будет разъяснен процесс работы.

В своем выступлении Руководитель Департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Равиль Тюльбаев разъяснил о работе уполномоченных советов по этике, которые сегодня играют ключевую роль в обеспечении этического поведения среди государственных служащих.

Он акцентировал внимание, на то, что их деятельность полностью смещена на профилактику этических нарушений, защиту прав и интересов государственных служащих и формирование благоприятного морально-психологического климата.

А также в рамках реализации программы «Protecting Business and Investments» Антикоррупционное сопровождение инвесторов, городским Департаментом подписаны 25 соглашений на общую сумму 176 млрд тенге, права всех обратившихся предпринимателей и инвесторов были защищены.

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