Жансеит Туймебаев призвал ветеранов совместно возрождать Туркестан

Накануне Дня пожилых людей аким встретился с ветеранами города.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев накануне Дня пожилых людей встретился с ветеранами города Туркестан. В ходе встречи глава региона поздравил старейшин с праздником и призвал их принять участие в духовном развитии областного центра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

"Глава государства уделяет особое внимание развитию Туркестана. В будущем в Туркестане будут построены новые здания, жилые дома, аэропорт, административно-деловой центр. Город станет центром тюркского мира во всех отношениях. Кроме того, Туркестан должен стать духовным и культурным центром, и в этом смысле велика роль старейшин", - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в честь праздника глава области вручил ветеранам путевки в дома отдыха. В их числе председатель Совета старейшин Туркестанской области Жарылкасын Азиретбергенов, член Совета аксакалов города Туркестан Жумадил Кишибаев, член Совета общественного согласия города Туркестан Рустем Камилов.

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