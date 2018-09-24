Айжан Байзакова беременна

Об этом сама девушка рассказала в соцсетях.

Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала о том, что находится на седьмом месяце беременности, сообщает Zakon.kz.

Именно это и стало причиной ее долгого отсутствия на людях.

«Причина моего исчезновения: 30 неделя беременности (конец 7 месяца). Конечно, было сложно, не выходить в люди, прятаться от взглядов, так как хотела сохранить все это в тайне, но на днях посчитала, что в этом нет смысла, не жить же мне в пещере теперь, так как считаю это большим счастьем, в этом нет ничего смертельно страшного, это новая жизнь», - сообщила девушка.

Кроме того, Айжан пообещала писать "злостные комменты" красивым женщинам "с плоским животиком". Имени отца ребенка она не назвала.

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