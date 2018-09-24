В Астане потеплеет

Через три дня синоптики обещают +22.

25 сентября в Астане будет малооблачной, без осадков. Ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Температура ночью составит +5...+7 °С, днем +17...+19 °С.

В среду, 26 сентября, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+22 °С, ночью +5...+7 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.

В четверг, 27 сентября, синоптики также обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью +8...+10°С, днем +20...+22 °С.

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