В Астане потеплеет
Через три дня синоптики обещают +22.
Фото : arnapress.kz24 сентября 2018, 22:30
25 сентября в Астане будет малооблачной, без осадков. Ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Температура ночью составит +5...+7 °С, днем +17...+19 °С.
В среду, 26 сентября, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+22 °С, ночью +5...+7 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.
В четверг, 27 сентября, синоптики также обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью +8...+10°С, днем +20...+22 °С.
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